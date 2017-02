Torve (Ap) spør Høie om barneavdelingen

Torve (Ap) er inne som vararepresentant på Stortinget. Nå benytter hun anledningen til å ta opp situasjonen rundt barneavdelingen ved sjukehuset i Kristiansund. Hun har stilt et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie, og spørsmålet må besvares av helseministeren innen seks virkedager.

Gi pålegg?

I sitt spørsmål sier Torve:

«I arbeidet med å spare penger i Helse Møre og Romsdal, ble barneavdelingen ved Kristiansund sykehus helgestengt i oktober 2014. Det skulle spares fire millioner kroner i året. Svært mange mente stengingen var uforsvarlig og protesterte høylytt mot avgjørelsen. Det ble ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse før avgjørelsen. Å spare småpenger på syke barn og deres trygghet er uverdig. Kun få måneder etter helgestengingen døde Sebastian på 10 måneder. Dødsfallet ble gransket av Statens helsetilsyn. Helseforetaket fikk sterk kritikk med en anbefalt foretaksstraff, for ikke å ha gitt lille Sebastian forsvarlig helsehjelp. Helseforetaket tok kritikken delvis til følge og fant en løsning med et alternativt helgetilbud ved barneavdelingen. Det har medført at foreldre med syke barn føler seg litt tryggere for barnas liv og helse. Men det ligger fortsatt i helseforetakets politikk at avdelingen kan stenges i høytider og under ferieavvikling. Dette er uakseptabelt. Forrige uke ble helseforetaket siktet av politiet for mangelfull helsehjelp i Sebastian-saken. Statsadvokaten avgjør om det skal tas ut tiltale.

Mener statsråden at Helse Møre og Romsdal sin avgjørelse om tidvis stenging av barneavdelingen ved Kristiansund sykehus er forsvarlig, og vil statsråden pålegge helseforetaket å sørge for åpen barneavdeling med forsvarlig bemanning hele døgnet hele året gjennom?», spør Torve.

Botten sang ut

Også stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap)har gått hardt ut i saka om barneavdeling. I Romsdals Budstikke sist uke tordnet hun mot helseforetakets direktør Espen Remme, som ikke kan svare på hvilket tilbud barn og unge på Nordmøre og i Romsdal vil få ved det nye sjukehuset på Hjelset. Hun tok til orde for at det nå må planlegges et godt tilbud til barn på det nye sjukehuset på Hjelset. Hun uttalte seg også rundt dagens situasjon.

– Usikkerhet rundt barns helsetilbud på Nordmøre og i Romsdal har vært omstridt over tid. Jeg mener det er et folkekrav herfra nordre del av fylket, at vi skal ha barneavdeling. Det er det uklokt å så tvil om. Det er en feilslått og uansvarlig tankegang, sier Botten.

Espen Remme har tidligere uttalt til Rbnett at helseforetaket skal bruke 2017 til å se på dette spørsmålet. Dette vil ikke Botten finne seg i. Hun mener Nordmøre og Romsdal trenger et barnehelsetilbud som er tilgjengelig året rundt, uansett tid på døgnet.

– Fra AP sin side har vi satt klare forutsetninger rundt å opprettholde dagens funksjoner i Kristiansund og Molde for å kunne gå med på et felles sjukehus. I dag er fremdeles nå. Derfor er vi skeptiske til et hvert forsøk på å redusere tilbudene, uttalte Botten.

– Tilbudet til barn ikke bestemt ennå Skal akutt sjuke barn legges inn ved nysjukehuset på Hjelset? Eller sendes til Ålesund?