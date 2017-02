Snøværet skapte problemer i trafikken over hele distriktet torsdag.

På Fursetfjellet rykker to patruljer ut for å bistå i trafikkdirigering etter at flere kjøretøy står fast på strekningen opp fra Batnfjord. Klokka 18.30 kunne politipatruljen melde at E39 igjen var åpen i begge kjørefelt

Klokka 17.30 meldte politet at en patrulje på vei til stedet etter melding om bil i grøfta ved innkjørselen til Eikrem Panorama i Molde.

I Ålvundfjord sto to trailere som fast i Modalane, mens en patrulje i Aure kom over bil uten fører som lå på siden i grøft. "Bileier kontaktet og er uskadd", skriver politiet på Twitter.