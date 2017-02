Moldemann dømt for barneporno

En moldemann i midten av 40-åra, måtte denne uka møte i Romsdal tingrett tiltalt for å ha lastet ned og distribuert store mengder barnepornografisk materiale.

Store mengder

Han innrømmet å ha lastet ned rundt 2.700 bilder og 1.600 filmer over en periode på tre år. Filene seksualiserer barn og viser også seksuelle overgrep mot barn. Filmene hadde en samlet spilletid på over 370 timer.

Mannen innrømmet også at han var klar over at det var ulovlig å laste ned og dele slike bilder og filmer.

Retten fant det skjerpende at flere av filene viste «til dels svært grove overgrep mot barn fra ett-årsalderen og opp til tidlig pubertet».

Hadde sluttet

Moldemannen hadde gjort planmessige søk på nettet for å få tak i bilde- og videofilene gjennom et fildelingsnettverk.

Da politiet gjorde sin ransaking og sitt beslag, tidlig i desember 2013, hadde han sluttet å laste ned slike bilder og filmer. Han hadde også slettet fildelingsprogrammet, ifølge tingretten.

Mannen er ikke tidligere straffedømt eller bøtelagt. Han opplyste i retten at saka har fått store konsekvenser for ham. Samboerforholdet har tatt slutt, og han har også mistet kontakten med barna sine.

Betydelig strafferabatt

Romsdal tingrett skriver i dommen at normal straff i slike saker er fengsel i åtte måneder. Det er også straffeskjerpende at nedlastningen har foregått over lang tid og at tiltalte ved fildeling har bidratt til spredning av filene, heter det i dommen.

Men fordi saka har blitt gammel – beslaget og ransakingen skjedde for over tre år siden – får mannen betydelig strafferabatt. At saka har hatt lang liggetid er ikke siktedes skyld, understreker Romsdal tingrett. Han tilsto samme dag som politiet var hjemme hos ham.

Årsaken til at det har gått så lang tid, er manglede ressurser i politiet, heter det i dommen, som også slår fast at dette representerer et klart brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Dermed ble mannen dømt til fengsel i fire måneder, hvorpå halvparten av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Mannen fikk også inndratt noe datautstyr han ikke får tilbake.