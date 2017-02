Fortsatt et stykke til mål

Molde: Jobben med å nå et sjukefravær på maksimalt seks prosent fortsetter. Måten rådmannen forklarer hvorfor målet de siste åra har vært akkurat seks prosent er at normalt sjukefravær er på fire prosent – og så legger de på to prosent blant annet fordi kommunen har yrker som er krevende fysisk og psykisk.

Høgere enn partnerne

Rådmannen viser i sin orientering til politikerne til at sjukefraværet de siste tre åra har vært synkende; henholdsvis 8,46 prosent, 8,52 prosent og i 2016 på 8,09 prosent.

Han sammenlikner med sjukefraværet i de to kommunene som skal slås sammen med Molde – Nesset – som hadde 7,8 prosent sjukefravær i fjor – og Midsund – der var det bare 5,8 prosent. Til sammenlikning hadde Ålesund 7,6 prosent.

Høgest i barnehage

Fraværet fordeler seg slik på de ulike sektorene:

Barnehage: 14,02 prosent

Skole/oppvekstsenter: 6.19 prosent

Stabsavdelingene: 5,36 prosent

Barnevern og sosial: 10,31 prosent

Helse og omsorg: 8,91 prosent

Teknisk: 5,48 prosent

Kultur: 6,45 prosent

Molde eiendom: 7 prosent

Molde vann og avløp: 5,09 prosent

Med i nytt prosjekt

Nå skal Molde få hjelp utenfra for å redusere fraværet.

– Molde kommune skal delta i «IA-ledelse 2.0 – NED med sjukefraværet». Dette prosjektet har som mål å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere sjukefraværet og er et samarbeid mellom KS,

Nav og 27 kommuner, forklarer rådmann Arne Sverre Dahl.

– Innsatsen rettes særlig mot helse og omsorgssektoren og barnehager fordi deter særlig i disse sektorene sjukefraværet er høgest, sier han videre.

– Nasjonal utfordring

Dahl mener fraværet i helse- og omsorgssektoren og i barnehagene en nasjonal utfordring.

– Molde kommune har klart å redusere fraværet i helse og omsorg, men vi har utfordringer i barnehagene. Men til tross for høgt fravær så har våre

barnehager gode brukerundersøkelser, god økonomistyring og god medarbeidertrivsel, forteller Dahl. Han mener likevel at høgt fravær sliter på personalet og at det derfor er viktig å gjøre noe.

Bedre tjenester

– Å ha lavt sjukefravær bidrar til gode tjenester og tjenesteutvikling, jamn belastning i arbeidsfellesskapet og forutsigbar og god ressursstyring, sier Dahl. Han mener det vil kunne bedre situasjonen ytterligere at Molde kommune har fått kontroll på økonomien.