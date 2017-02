Delte ut 600.000 kroner

Rauma: – Kraftfondet i Rauma kommune har i dag innvilget over 600 000 kroner i støtte til en rekke særs spennende og varierte prosjekt. Det ble gitt midler til blant annet forretningsplan for gondolbane, finansiering av Via Ferrata, gårdssamarbeid og til utvikling av villmarksbryllup i Rauma, skriver Rauma kommune i en pressemelding.

Gondolbane

Gondolbane på Åndalsnes får 200.000 kroner til sitt videre arbeid. Ei slik bane har vært under utredning også tidligere. I vedtaket fra næringsfondet står det at det nylig utført en undersøkelse som antyder en kostnad på 70 millioner kroner for en to kabin pendelbane opp til Nesaksla.

– Det er avsatt trasé i kommuneplan Åndalsnes og reguleringsplan sentrum Åndalsnes. Det kreves en studie av finansiering og lønnsomhet for å vurdere forretningsmessige forhold for en gondolbane på Åndalsnes. Rauma kommune ved rådmannen har tatt initiativ for å gjennomføre en slik kvalitativ forretningsplan for gondolbane på Åndalsnes og søkt midler fra Kraftfondet, heter det.

Via ferrata

Et annet luftig prosjekt i samme område, er Via Ferrata, en luftig sti i fjellet der brukerne skal være sikret med wirer.

Norsk Tindesenter Eiendom AS får 200.000 kroner i tilskudd. I tillegg får de et rentefritt lån på 300.000 kroner. Totalt er prosjektet beregnet å koste 2,2 millioner kroner.

Fisk og bryllup

Solgård fisk AS på Vågstranda har fått 100.000 kroner i tilskudd for å etablere driftsbygg ved sjøen. Driftsbygningen skal betjene fangst og levering av leppefisk, hummer og krabbe.

Romsdalsgårdene AS får 40.000 kroner til samarbeid og felles markedsføring av Woldstad Gård, Devold gård, Vingård Tuen, Monsås Gård, Lensmannsgården og Rosvang Gaard.

Nordveggen AS får 48.000 kroner til etablering av kontor for gründere i Rauma Næringshage. Dette vil bli overflyttet i Innovasjonssenteret når det er på plass.

Romsdalevent AS får et tilskudd på 46.800 kr for utvikling av konseptet «villmarks bryllup».

Søknaden fra Promonor AS om støtte til opparbeidelse av næringsareal på Åfarnes ble utsatt fordi styret ønsker mer informasjon om andre finansieringsmuligheter.

Les mer om vedtakene på kommunens nettsider.