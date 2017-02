Brønnbåt på grunn – én person skadd

Hovedredningssentralen fikk meldingen i 13.20-tida om at brønnbåten hadde gått på grunn ved Roan i Sør-Trøndelag.

Det var flere andre skip i nærheten, og havaristen ble dratt av grunnen. Det så ikke ut til at det hadde oppstått noen lekkasjer. En av mannskapet ble skadd da ei trosse sleit seg, og ifølge personell på redningshelikopteret dreier det seg om en mulig bruddskade.

Klokka 14-25 meldte Hovedredningssentralen at den skadde personen er sendt til St. Olavs Hospital med Sea King-helikopteret.

– Det er ikke behov for å evakuere flere. Situasjonen er under kontroll, melder Hovedredningssentralen på Twitter.

- Kjedelig sak

Daglig leder i Rostein, Odd Einar Sandøy, sier til Rbnett at grunnstøtingen er en kjedelig sak.

– Båten fikk en blackout og mistet framdrifta. Det blåste sterk nordvest kuling, og da bar det fort mot ei grunne.

Sandøy sier at mannskapet fikk start på motorene igjen, og ved hjelp av en hjelpebåt med slepetau, fikk de brønnbåten løs igjen.

– Båten er flytende og tett. Nå går den for egen maskin inn til Bessaker der vi vil foreta bunnbesiktigelse torsdag kveld. Vi forventer litt skade, men det ser ut til at det har gått relativt bra.

– Dette er jo en helt ny båt. Har dere opplevd en slik blackout tidligere?

– Nei, vi har ikke vært bort i noe lignende med denne type utstyr.

– Vet dere årsaken til blackouten?

– Nei, årsaken er uavklart ennå.

Ro North ble døpt i november og er en topp moderne brønnbåt.

Så grunnstøtingen

Paul Eian så grunnstøtingen fra hyttevinduet sitt.

– Jeg opplevde det ikke som spesielt dramatisk, men jeg skjønte fort at båten kom til å gå på grunn. Jeg er rimelig lokalkjent her omkring, og har også vært på sjøen i mange år sjøl. Så utfra retningen den hadde forsto jeg at det kom til å gå galt, sier Eian. Han beskriver at båten hadde liten framdrift, og drev rolig opp på et skjær.

– Men den var heldig med stedet den traff. Hundre meter lenger ned ville den blitt liggende å gnure mot fjell, sier Eian. Han ringte noen fiskeoppdrettere i området og de skal ha dratt ut med båter. Men den første som var på stedet, ifølge Eian, var en lokal fisker.

– Båten lå vel en tre kvarter før den ble slept av grunn av Kystvakten, forteller Eian.