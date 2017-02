– Veldig sjeldent at slike ting skjer

Torsdag morgen måtte politiet rykke ut til Molde voksenopplæringssenter etter melding om at en person oppførte seg truende.

Sjeldent bråk

Avdelingsleder på norskopplæringa, Kari Nergård, sier dette er ei historie som hører til sjeldenhetene, på tross av det svært sammensatte elevgruppe de har på skolen.

– Molde voksenopplæring har 400 elever fra hele verden både på dag og kveld. Totalt 55 nasjoner er representert her, og folk har også veldig forskjellig bakgrunn. Her har vi alt fra leger fra Russland til folk som kommer rett fra krigen i Syria, forteller Nergård.

– Elevene våre er fra 16 år og helt opp til 67. Det er et stort spenn. Akkurat nå er det vinterferie, men vi har undervisning i samfunnskunnskap denne uka.

– Hyggelig arbeidsplass

– Alle som er her opplever dette som en veldig rolig, velorganisert og hyggelig arbeidsplass. Dette er en plass folk ønsker å jobbe. Men det er klart at når du kommer nær sagt direkte fra krigsområder, så har du med deg historier i ryggsekken, og noen ganger trenger du hjelp for å bearbeide disse historiene, sier Kari Nergård.

– Likevel er det veldig, veldig sjeldent at vi opplever slike episoder at folk er så fortvilet at de kan skade seg selv eller andre. Det som skjedde her i dag var at det var en fortvilet mann som trengte hjelp. Når vi har 30 elever i klasserommet sammen med én lærer, så må vi kontakte politiet hvis vi er utrygge på hva som kan skje.

Avhengig av samarbeid

Politiet kom raskt til Molde voksenopplæring, og selv om mannen hadde truet med å bruke kniv, fant ikke politiet noen kniv på ham. De fikk raskt kontroll på situasjonen og fikk tatt med seg mannen.

– Dette er første gang at jeg har opplevd dette her på skolen. Jeg har jobbet her og som norsklærer på asylmottak i mange, mange år, sier Nergård.

– Min opplevelse er at både de ansatte og elevene her er trygge. Men vi er avhengig av at vi har et godt samarbeid og gode samarbeidsrutiner med flyktningetjenesten og helsevesenet.