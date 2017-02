Operasjonsleder for politiet på Nordmøre og i Romsdal melder at en ung mann vil bli anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Det var klokka 01.05 natt til onsdag at politiet i Molde stoppet et kjøretøy. De mente sjåføren framsto ruspåvirket og tok ham med til kontroll.

Mannen er i slutten av tenårene.