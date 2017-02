Stjal hjulsett for store beløp

MOLDE: BMW-forhandler Brages Molde har hatt mange oppturer de siste årene, men onsdag ble en nedtur. Da gutta på delelageret kom på jobb ble det raskt oppdaget at flere konteinere var brutt opp. Tre av fire konteinere inneholdt hjulsett som overvintret på dekkhotell. Og hjulsett er ofte kostbare greier.

Snakk om store verdier

– Det er klart at det fort blir snakk om store verdier når komplette hjulsett forsvinner på denne måten. Vi har aldri opplevd noe lignende. Politiet har virkelig stilt opp og prioriterer saken. Det setter vi pris på, sier daglig leder Bent Erik Heimen.

Brukte trolig varebil

– Fire konteinere er brutt opp. De som står bak har mest trolig brukt en stor varebil for å frakte bort tjuvgodset, og det må ha skjedd om natta, sier vakthavende operasjonsleder Jan Helge Kjøl hos politiet i Nordmøre og Romsdal – som ber om tips fra publikum.

Thomas Berg Thrana jobber på delelageret hos Brages. Han hadde onsdag ettermiddag skaffet seg en grov oversikt over dimensjonene av tjuveriet. Det er store verdier som er stjålet, etter alt å dømme ble hjulsettene fraktet vekk i en større varebil.

Sommerdekk på hotell

– Det er snakk om mellom 15 og 20 komplette hjulsett. De fleste tilhører våre kunder som vil ha komplett hotellsørvis for sine dekk. Det blir en stor jobb å få på plass nye hjulsett for alt som er stjålet. Heldigvis er det lenge til sommerdekkene skal på. Det er ganske vanlig rundt omkring at hjulsett lagres i konteinere, vi har aldri vært utsatt for noe sånt tidligere. Veldig surt på alle måter, sier Thomas Berg Thrana.