Spiller fotball bak fiendens linjer

Molde mot Rosenborg. De fleste får kampnerver bare av å tenke på det. To lag som har vært erkerivaler siden den gang det ikke fantes flere eliteserielag på strekninga mellom de to byene. Mange vil kanskje mene rivaliseringen var på sitt sterkeste på 90-tallet. Mens andre vil påstå den er like sterk i dag. Det er i hvert fall ingen oppgjør moldenserne gleder og gruer seg mer til i løpet av en sesong. I fjor tapte vi. Både hjemme og borte. Det er revansjelystne moldensere som nå gjør seg klar til 2017-sesongen.

Men for ti utflyddede moldensere pågår rivaliseringen året rundt. Bak fiendens linjer. De studerer i barteland. Omkranset av Rosenborg-supportere til enhver tid. Hva kan man gjøre for å være en motvekt til de konstante påminnelsene om historiske bragder? De startet sitt eget futsallag, med mål om å provosere trønderne mest mulig.

Kun moldensere

– Vi var en gjeng som ønsket å spille fotball. Men vi ville ikke bli med på et eksisterende lag, derfor dannet vi vårt eget, sier Simen aske Blikeng. Alle de ti spillerne på laget er fra Molde, og derfor ble temaet naturlig. «Molle 6400». Som utflyttede moldensere flest, holder de seg til sine egne, og det er ikke aktuelt for noen som ikke er fra Molde å delta på laget.

– Men vi har heldigvis noen reserve-moldensere på lur, sier han. Ikke alle spillerne på Futsallaget kjente hverandre fra før.

– Men vi visste hvem hverandre var. Det blir jo litt sånn når du er fra Molde, sier Blikeng.

Inspirert av MFK-legende

Planen om å provosere og lage kvalme har ikke gått helt som «Molle 6400» hadde tenkt. Men Blikeng har i det minste fått en reaksjon fra sin egen far. Som er trønder.

– Han er ikke fan av laget vårt, for å si det sånn. Men det er ikke så lett å provosere og skape kvalme når man taper alle kampene, sier han. Laget spiller i bedriftsligaens 3. divisjon, og har ti kamper å spille denne sesongen. Nå har de spilt åtte. De har tapt sju, men nå er de inne i en god periode.

– Vi har vunnet to på rad nå. Vi er inne i en god flyt. Vi slo til og med erkerivalen vår - Rema 1000. «Molle 6400» hadde strategien klar for å gjøre seg så kvalme som mulig.

– Vi hentet inspirasjon fra Magne Hoseth under Vålrenga-perioden. I tillegg har vi tre spillere på laget med langt hår. Det utnyttet vi til det fulle med hårbånd og voks, sier han.

Fikk sponset drakter

Selv om det har blitt mange tap denne sesongen, er futsallaget ulastelig antrukket i det flotteste antrekket hjembyen har å tilby. MFK-drakta.

– Vi fikk sponset 15 drakter av MFK. Det er helt fantastisk. Vi hadde egentlig planer om å kjøpe drakter selv, men det ble for dyrt. Jeg sendte en mail til MFK og forklarte situasjonen. Da sponset de draktene våre med glede. Det er vi stolte av, sier han.