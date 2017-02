Deltok i konkurranse uten å vite det - vant 100.000 kroner

Betalingsløsningen mCASH holdt nylig en nasjonal konkurranse i samarbeid med Flybussen, NSB og Ruter.

De som betalte billetter på Flybussen med mCASH i denne perioden, hadde mulighet til å vinne 100.000 kroner.

Den heldige vinneren ble Ingrid Reiten fra Midsund - som ikke engang var klar over konkurransen.

– Jeg har bare brukt betalingsløsningen to ganger, sier 25-åringen til Rbnett.

Se hvordan Ingrid reagerte her.

Trodde noen tullet

Reiten studerer ved NTNU i Trondheim, og synger i Trondheims kvinnelige studentersangforening.

Det var under pausen på en korøvelse forrige uke at hun fikk den gledelige overraskelsen.

– Vi øver i et auditorium på Gløshaugen. Da Strindens Promenadeorkester kom inn dørene, trodde jeg først at de skulle reklamere for sin egen konsert for å få oss til å komme - noe de pleier å gjøre. Da jeg så at de hadde mange ballonger som det stod mCASH på, tenkte jeg de kanskje var leid inn for å reklamere for betalingslønsningen eller noe. Heller ikke da Eldar Rønning kom med en stor sjekk, skjønte jeg noe. Jeg trodde bare koret hadde blitt sponset for et eller annet, sier hun.

– Jeg trodde ikke på det da Eldar sa at en i koret hadde vunnet 100.000 kroner. Jeg greide ikke helt å henge med i svingene, og trodde noen tullet med meg da han ropte opp navnet mitt, legger Reiten til.

– Veldig mye penger å få rett i lomma

25-åringen leverte en master i nevrovitenskap i fjor, og går nå ett år med praktisk-pedagogisk utdanning.

Hun sier at 100.000 kroner er veldig mye penger, spesielt for en student.

– En slik sum kan tjenes opp etter mye arbeid, men å få det skattefritt rett i lomma er jo helt utrolig, sier Reiten, som skal bruke premien på både seg selv og de rundt seg:

– Det ble fest på Samfundet etter korøvelsen, og jeg har lovet å spandere middag på brødre mine. Bortsett fra det så må jeg kjøpe meg en ny telefon. Jeg trenger også en ny Mac, da jeg ødela min i går ved å søle kaffe på den. Mon tro om universet prøver å ta igjen? Resten av pengene skal spares til en reise når det skulle passe seg. Det er gøy å sette litt ekstra pris på vennene jeg har rundt meg, så det er et privilegium å ha råd til å spandere litt på dem.