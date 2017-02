Sysselmannen: Ingen skadde eller savnede etter ras i Longyearbyen

– Situasjonen er uavklart, dette har nettopp skjedd. Men dette er opplysningene vi har per nå. En bygning er tatt av skred, men ingen er savnet eller skadd, sier sysselmann Kjerstin Askholt på Svalbard til NTB.

Kartlegger behovet

Bygninger som ligger rundt raset er evakuert, og et evakueringssenter er opprettet på Rabalder Cafe på Kulturhuset.

Bygget som ble truffet av skredet, inneholder flere leiligheter og er bebodd av fastboende innbyggere. Det var etter det NTB forstår fortsatt noe usikkert om noen var hjemme da skredet gikk tidlig tirsdag ettermiddag.

Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser at de nå kartlegger behovet for hjelp på Svalbard. Lavinehunder fra Norske Redningshunder er på vei for å gjennomsøke området.

Sysselmannen på Svalbard opplyser at fire hus i vei 226, samt hus 5–17 i vei 222 er evakuert.

Søker i snømassene

Ifølge Svalbardposten rykket folk raskt inn i skredmassene for å gjøre søk. Mellom 100 og 150 personer kom raskt til med spader og søkeutstyr. Utrykningskjøretøyer og redningsmannskaper var også på stedet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjør samtidig sine undersøkelser. Det er for tidlig å si hvilken styrke og omfang snøskredet hadde, ifølge Askholt, og faren for nye ras er uavklart.

Skredet i Vei 228 rammet minst én bygning som ligger nærmest inn mot Sukkertoppen. Det er det samme fjellet hvor det gikk et ras i 2015. Da omkom en 42 år gammel mann og ei jente på to år.

Svalbardposten skriver at det er observert folk som har hoppet ut av vinduene, og folk står klare med spader for å gå inn i skredet.

Stor skredfare

NVE sendte tirsdag morgen ut et skredvarsel for Svalbard av styrke fire – som er den mest alvorlige faregraden. Ifølge Meteorologisk institutt blåser det nå liten storm på Svalbard, men den er ventet å minske utover ettermiddagen.

Også søndag gikk det et mindre ras i Longyearbyen. Det ble observert scooterspor som både gikk inn i og ut av skredet. Skredområdet ble gjennomsøkt med søkeutstyr, og letingen avsluttet etter at det ble slått fast at ingen var tatt av skredet.