Riksrevisjon igjen og igjen

I tirsdagens Romsdals Budstikke står det om Tankesmie lokalsjukehus Nordmøre som klager inn sjukehussaka til Riksrevisjonen. Argumentet er at sparetiltakene som skal sikre egenkapital til nytt sjukehus, går utover pasientsikkerheten. Konklusjonen deres er at lokalsjukehusa består som i dag.

Reagerte etter Eikrem-skroting

Dette er ikke første gang Riksrevisjonen blir bedt om å granske forhold knyttet til sjukehussaka. Molde pensjonistforening ved sin leder – eks-fylkesmann Ottar Befring – sendte brev i 2014. Der ba de Riksrevisjonen granske det de mente var graverende sløsing med offentlige midler da helseminister Strøm-Erichsen satte strek over ferdig planlagt sjukehus på Eikrem, og begynte prosessen på nytt.

Sløste bort 100 mill. kr

I leserbrev 21.10.14 skrev Molde pensjonistforening at det kan fastslås «at i 2012 fikk HNR ordre om å la de ferdige planene gå i papirkurven. ... I en periode på nærmere 5 år har altså helse Nordmøre Romsdal med støtte fra både lokale, regionale og sentrale myndigheter, statsminister og helseministre forbrukt nærmere 100 millioner på et arbeid som blir forkastet uten at det foreligger faglig eller saklig begrunnelse.»

– Nådde fram med varslinga

Ottar Befring sa tirsdag at de sendte brevet høsten 2014:

– Vi fikk melding tilbake om at det var mottatt, og at de var opptatt av problemstillingen. Etter det hørte vi ikke mer. Vi nådde fram med et varsel om bruk av offentlige midler, som var det viktige for oss.

Krevde gransking to ganger

Rasmus Rasmussen i Molde, kjent som sjukehusdebattant, har to ganger bedt Riksrevisjonen granske forhold ved sjukehussaka. Sammenslåingen av helseforetakene i fylket var den første, et grep Rasmussen mente ikke oppfylte målene, og var «en årelating av Helse Midt» som har «oversteget de 100 millionene som gikk i søppelbøtten da Strøm-Erichsen beordret ny start med blanke ark.»

Den andre var krav om gransking av «en detaljert liste med manipulasjoner som tydelig viser at det nye helseforetaket ... ønsket å styrke sykehuset i Ålesund ved å redusere konkurransen fra fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal,» ifølge Rasmussen.

Ønsker innspill

Riksrevisjonen ønsker å få henvendelser og tips. Det sa informasjonsrådgiver Stein Morch til TK.no tirsdag.