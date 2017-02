Maria og Line varslet om brann på Bergmo

Da Maria Häggemark Brevik (9) og Line Opdahl Brun-Olsen (7) var på veg heim fra en venninne på Bergmo mandag kveld, hørte de en høg lyd som viste seg å komme fra et hus i Nøisomhedvegen.

– Vi så at huset var fullt av røyk, og forsto at lyden vi hørte måtte komme fra en brannalarm, sier Maria.

Brann i bolig i Molde Mann i 40-åra reddet ut og fraktet til sjukehus.

Ringte etter hjelp

De to jentene gikk sammen med pappaen til Line. Han hadde ørepropper i ørene, og fikk derfor ikke med seg hva som skjedde med det første.

– Vi ba han om å ringe etter hjelp så fort som mulig, sier de.

Uskrevet fra sjukehuset

Nødetatene fikk meldingen klokka 19.37, og rykket raskt ut til stedet. Kort tid etter meldte politiet at en mann i 40-åra var blitt reddet ut av huset. Han ble behandlet på stedet, før han ble sendt til Molde sjukehus. Her ble han lagt inn til observasjon.

Tirsdag ettermiddag opplyser sjukehuset at mannen er

utskrevet, og at han kom fra brannen med lettere skader.

– Det var veldig skummelt å se all røyken. Vi var redde for at han skulle skade seg skikkelig. Men i dag fikk vi høre at det hadde gått bra, så det er vi glad for, sier jentene, som var ganske skjelven etter hendelsen.

Mammaen til Line forteller at foreldrene tok med seg jentene heim så snart nødetatene var på plass.

– Viktig å varsle

Anja Lereng ved 110-sentralen i Møre og Romsdal sier at hun ikke har noen annen informasjon enn at det var en forbipasserende som varslet om brannen på Bergmo.

– Det er kjempeviktig at folk varsler dersom de har mistanke om brann. Det er bedre å ringe en gang for mye, enn en gang for lite. Det gir oss mulighet til å komme tidlig i brannen. Det var kun røyk i huset, men dette kunne fort ha utviklet seg til ild. De som ringte inn i går gjorde helt klart en meget god jobb, sier Lereng.

Tørrkoking trolig brannårsak

Operasjonsleder Ole Wulvik i Nordmøre og Romsdal politidistrikt sa til Rbnett mandag at tørrkoking trolig er årsaka til brannen.

Mannen i 40-åra var alene i huset, som brannvesenet luftet ut for røyk utover mandagskvelden.