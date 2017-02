Møre og Romsdal består som eget fylke

Etter det NRK forstår er de fire samarbeidspartiene H, Frp, V og KrF enige om disse ti regionene:

Telemark og Vestfold går sammen.

Buskerud, Akershus og Østfold blir region Viken.

Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede bestemt seg for å bli ett Trøndelag.

Hedmark og Oppland blir region Innlandet.

Hordaland og Sogn og Fjordane blir region Vestlandet.

Møre og Romsdal blir som i dag.

Rogaland blir som i dag.

De tre nordligste fylkene skal reduseres til to nye regioner, men grensene skal fastsettes senere.

Kommunetvang

I alt 153 kommuner har per dags dato fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det 94 som har funnet seg en "partner" og går sammen i 39 nye kommuner, skriver Aftenposten. Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 363.

Det endelige tallet på tvangssammenslåingene er 13, selv om Fylkesmennene i fjor høst foreslo at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.

Av disse 13 er det 10 som er utvetydig og klart imot en sammenslåing. De siste tre Skedsmo, Sørum og Vikna, er i utgangspunktet positive til sammenslåing, men ikke akkurat denne sammenslåingen.

Ifølge avisen blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner, pluss Oslo.

Målet med kommunereformen er omfattende sammenslåinger av dagens 428 kommuner fram mot 2020. Kommunene har frist på seg til 1. juli 2016 med å fatte vedtak om frivillig sammenslåing. Dersom enkelte kommuner ikke vil slå seg sammen, risikerer de å bli tvangssammenslått eller bli pålagt å samarbeide med andre. Det er Stortinget som tar de endelige beslutningene om dette, basert på regionale hensyn.

Venstre sikret flertall

KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det NRK erfarer.

Ifølge Aftenposten vil regjeringens proposisjon foreligge før påske. Stortinget driver hurtigbehandling av kommunereformen fordi stortingsflertallet ønsker å imøtekomme utålmodige kommuner og ordfører som ønsker avklaring.

Disse slås sammen

Disse kommunene blir slått sammen, ifølge Aftenposten

Bindal i Nordland

Bindal – slås sammen med Vikna, Nærøy og Leka.

Vikna i Nord-Trøndelag

Vikna – slås sammen med Nærøy. Leka og Bindal.

Ørland i Sør-Trøndelag

Ørland – slås sammen med Bjugn.

Leikanger i Sogn og Fjordane

Leikanger – slås sammen med Balestrand og Sogndal.

Balestrand i Sogn og Fjordane

Balestrand – slås sammen med Sogndal og Leikanger.

Søgne i Vest-Agder

Søgne – slås sammen med Songdalen og Kristiansand.

Sørum i Akershus

Sørum – slås sammen med Fet og Skedsmo.

Fet i Akershus

Fet – slås sammen med Skedsmo og Sørum.

Eidsberg i Østfold

Eidsberg – slås sammen med Spydeberg, Askim og Hobøl.

Spydeberg i Østfold

Spydeberg – slås sammen med Eidsberg, Askim og Hobøl.

(Kilde: Aftenposten)

Ifølge NRK blir Haram slått sammen med Stor-Ålesund (Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog). I utgangspunktet ønsker Haram kun å slå seg sammen med Sandøy.

(NTB)