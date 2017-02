Fengsles etter flere episoder med vold

En romsdaling i slutten av 20-åra, for tiden i varetekt, er dømt for en rekke volds- og narkotikarelaterte lovbrudd. Saka mot ham gikk i Romsdal tingrett over to dager i midten av februar.

Tidligere straffedømt

Lovbruddene han sto tiltalt for ble begått over en periode på 1,5 år – i Molde og i Fræna – fra sommeren 2015 til desember 2016. Flere av episodene skjedde dessuten etter at han hadde fått vite at han skulle møte i retten tiltalt for alvorlige lovbrudd.

Han er tidligere straffedømt og bøtelagt flere ganger, i hovedsak etter befatning med narkotika og på grunn av voldsbruk. Ifølge tingretten har han i lengre perioder vært avhengig av narkotiske stoff.

Brukte strømpistol

De første forholdene han ble dømt for, er fra juni 2015. I narkorus brukte han en strømpistol mot sin daværende samboer slik at hun fikk støt. Politiet kom til stedet og tok hånd om mannen og strømpistolen.

Ved ransaking fant de også 18,5 gram amfetamin.

Også et halvt år seinere ble han tatt med amfetamin. Dette ble beslaglagt fra en bil han var passasjer i. Mengden ble da målt til rundt fem gram.

Sendte mann til legevakt

På veg hjem fra en tur på byen i oktober 2015 kom han i kontakt med et par som han inviterte med på nachspiel. Etter en halvtimes vennskapelig prat, oppsto en situasjon der han ble pekt på. Han reagerte med å slå til gjesten sin med 8-10 harde knyttneveslag i ansiktet og kroppen.

Nachspielgjestene kom seg ut av boligen og kontaktet politiet. De kjørte ham til legevakt hvor det ble konstatert hjernerystelse.

Trusler

Et års tid seinere truet han en mann via ei melding på Facebook. I meldingen skrev han blant annet at mannen burde sende bort kjæresten sin slik at hun skulle slippe å ta seg av ham dersom han overlevde natta.

Noen uker seinere truet han en annen mann inne på en butikk i Fræna. Her hadde han tatt med seg ei øks under jakka, oppsøkte mannen og viste ham hva han hadde med seg, og sa han skulle få svi for det han hadde gjort.

Begge disse episodene ble av retten sett på som «egnet til å fremkalle alvorlig frykt».

Brukte kniv og hammer

I desember 2016 fikk han besøk av en person han noen ganger hadde solgt stoff til. Vedkommende klaget på at stoffet var utblandet. Dette fikk tiltalte til å reagere.

Han slo ham med knyttet neve, tok kvelertak på ham og ga ham deretter flere harde knyttneveslag og spark mot hode og kropp. Han tok deretter fram en stor jaktkniv og førte knivseggen mot mannens hals, pulsåre og opp mot det ene øret. Han fant også fram en hammer og slo mannen flere ganger under kneskålen og andre steder på foten.

Også etterpå ble mannen tildelt flere slag og spark, samt kvelertak. Tiltalte tok også fram ei sprøyte og truet med å sette den i en blodåre på mannen, som trodde han skulle dø og som tryglet om nåde.

Hardt skadet

Til slutt klarte mannen å stikke av. Han ble deretter kjørt til legevakt og så til Molde sjukehus. Han var påført brudd i kraniebeinet, hadde kutt i øret etter kniven, han hadde en stor blodansamling rundt det ene øyet, samt skader etter hammerslagene på foten.

Legevakta kontaktet politiet, som rykket ut og pågrep tiltalte. Blodprøver viste at han var ruset. Politiet sikret også en rekke bevis fra boligen hans.

Tilsto det meste

Den tiltalte tilsto det meste da saka mot ham var oppe i tingretten. Dette påvirket dommen i formildende retning.

Retten mente likevel at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot grov mishandling. I situasjonen hvor han hadde brukt kniv og hammer mot en mann, var det bare «tilfeldigheter at fornærmede ikke ble påført enda større og varige skader», heter det i dommen.

Etter dette ble dommen satt til fengsel i ett år og to måneder. Fullbyrding av to måneder av straffen ble utsatt med en prøvetid på to år. Varetekt på 71 dager kommer til fradrag.