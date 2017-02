Viste softgun på Facebook

En 22-årig mann i Sula la ut bilde av en person og våpen på Facebook, noe som skapte frykt i omgivelsene, opplyser politiet på twitter mandag.

Mannen ble satt i arresten, og blir anmeldt for besittelse av våpen på offentlig sted. Våpenet var en softgun, som skyter små runde plastkuler på inntil 0, 40 gram, og har diameter på 6 eller 8 mm, ifølge wikipedia.

Kan skape farlige situasjoner

Nettstedet skriver at en softgun «som bæres i det offentlige rom kan representere et problem siden det ofte er en tro kopi av skarpe skytevåpen. Det kan være et dilemma for politiet når en person med softgun skal pågripes. Politiet har ingen mulighet til å se om personen bærer et ekte våpen eller en kopi. Dermed kan det oppstå unødvendige skyteepisoder, og en risikerer at personen som bærer softgun blir skadet, i verste fall drept.»

Softgun har også blitt brukt i ran:

– I slike tilfeller blir dommen den samme som om et ekte våpen ble brukt i ranet, altså dømt etter strafferammen for væpnet ran, ifølge nettstedet.