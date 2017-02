Slo ned dørvakt – truet deretter med å drepe politimenn

En Molde-mann i begynnelsen av 30-åra måtte i midten av februar møte i Romsdal tingrett tiltalt for drapstrusler og forulemping av polititjenestemenn, samt vold mot ei dørvakt i Molde.

Slo ned dørvakt

Det var sist sommer at mannen tok seg en tur på byen en lørdagskveld. Mannen dro til et utested, hvor en av vaktene observerte ham inne i lokalet. Han mente han var overstadig beruset og ba ham forlate stedet mens han førte ham ut.

Utenfor slo han til en annen vakt, slik at han gikk i bakken, ble bevisstløs og fikk flere skader i hodet. Dette ble dokumentert gjennom attester fra lege- og tannlegeundersøkelser i etterkant av hendelsen.

Truet med drap

Politiet kom raskt til stedet for å ta med seg den utagerende gjesten. Dette likte han ikke, og skjelte dem derfor ut og spyttet mot og på dem under transport og i arresten på Molde politistasjon.

Han truet også med å drepe to politimenn, og sa han skulle kappe hodet av dem. Han truet også med å drepe barna til en av dem. Han sa han visste hvem dattera til den andre var – og han sa også at han skulle sprenge politimannen med en håndgranat.

Brakk en finger

Mannen slo flere ganger i celleveggen og på celledøra etter at han ble satt i arresten. Det ble påvist at han fikk påført et brudd i høyre tommel denne natta, men verken dommer eller tiltalte kunne se bort fra at han påførte seg selv denne skaden med oppførselen han hadde på cella. Etter at han roet seg noe ned ble han fraktet til legevakt for behandling.

Til sammen ble mannen dømt for fem overtredelser av straffeloven etter denne kvelden på byen. Romsdal tingrett satte straffen til fengsel i fem måneder. To dager i varetekt kommer i fratrekk.