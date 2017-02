ROR i land digitaliseringskonferanse

ROR-kommunene setter digitalisering på dagsorden og inviterer politikere, alle kommunale ledere og tillitsvalgte til Digitaliseringskonferanse på Åndalsnes 8. mars.

– Rådmannen i Molde har i budsjettdokumentet for 2017 presisert at digitalisering er et satsingsområde. Da er lederne nøkkelen. Med det utgangspunktet tenkte vi at det å lage en digitaliseringskonferanse med hele ROR måtte være en god ide, sier Mette Holand, personal- og organisasjonssjef i Molde.

Samhandling

Planleggingsgruppa venter mellom 200 og 300 politikere, ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud til konferansen.

Foredragsholdere er Aftenposten-journalist Mette Bugge, Kjetil Århus, direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune, Håvard Wiik, leder for web og portal i Skedsmo. Det blir parallellsesjoner med tema spesialtilpasset helse/omsorg, barnehage, kommunalteknisk og administrasjon/stab og en oppsummering ved Fred Gjørtz.

– Konferansen skal gi inspirasjon og tips til hvordan man kan omsette teori til praksis. Vi har jobbet mye med IKT tidligere, men nå blir satsingen spisset. Vi må finne de beste løsningene for samhandling med innbyggerne, offentlige og private bedrifter og frivillige, sier Holand.

Fullt trøkk

Rauma-rådmann Oddbjørn Vassli mener det nå skal bli «fullt trøkk på IT-samarbeid i Romsdal».

– Vi må få IKT inn i de offentlige tjenesteområdene. Samtidig må vi ikke overdrive hvor vanskelig det blir. For å få gjennomført digitalisering må lederne på hver enkelt skole, barnehage, sjukeheim ha temaet på dagsorden, sier Vassli.

– Det er lederne som må manøvrere arbeidet. 80 prosent av implementeringen handler om organisasjonens endringsdyktighet, 20 prosent er teknisk, sier Holand.