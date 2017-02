Omkamp om sjukehuset - nå via Riksrevisjonen

I juni går anken om sjukehussaka. Mens vi venter, kommer nytt initiativ til omkamp i form av bekymring for sparetiltak for nytt sjukehus på Hjelset.

Det var Tankesmie lokalsjukehus Nordvest (TLN) i Kristiansund som fredag sendte brev til Riksrevisjonen, skriver Tidens Krav (krever innlogging).

I arbeidsutvalget for TLN sitter Steinar Berge, Stein Kristiansen, Mette Grødahl og Oddbjørn Lomundal.

– Vi ønsker omkamp. Det har vi aldri lagt skjul på. Vi mener å ha solid faglig belegg for at to sjukehus gir det beste tilbudet, sier Kristiansen i ti.no.

Gruppa er ifølge avisa den samme som arrangerte den nasjonale sjukehuskonferansen i Braatthallen i august i fjor.

– Ikke god nok styring

Kristiansen mener eierne ikke har god nok styring på prosessen.

– Vi er bekymret for følgene for pasientsikkerheten i Møre og Romsdal, står det i brevet.

Gruppa ber Riksrevisjonen se på risikoen ved å gjennomføre sjukehusprosjektet på Hjelset, sparetiltaka som må til for å sikre finansieringen, og hvilke følger disse får for pasientenes sikkerhet og rettigheter.

Går med underskudd

Kristiansen mener Helse MR ligger an til et underskudd rundt 80 millioner kroner for 2016, og viser til underskudd på 20,6 millioner for 2015.

– Det harmonerer dårlig med at halvparten av milliardinvesteringen skal dekkes opp av oppspart egenkapital, sier han.

– Ikke ankeinstans, men

Kristiansen erkjenner at Riksrevisjonen ikke er noen ankeinstans.

– De står helt fritt. Men de slaktet den såkalte Hovedstadsprosessen, der resultatet ble at Aker sykehus ikke skal legges ned, men bygges ut, sier han.

– Må se brevet først

Inforådgiver Stein Morch i Riksrevisjonen sier dette til nordmørsavisa:

– Det første vi vil gjøre, er å ta stilling til om vi skal se på dette eller ikke. Vi må se brevet før vi kan si noe mer.