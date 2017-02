Molde offer for blakke domstoler

Etter tjue år var nytt tinghus i Molde ferdig planlagt – og fikk nei i fjor. 7. februar fikk Molde også nei til å bygge om dagens leide lokaler. Det fant sorenskriver Svein Eikrem «både overraskende og svært skuffende».

Det er Domstoladministrasjonen (DA) som har avvist søknadene fra Molde. De har som oppgave å «bidra til at domstolene er i best mulig stand til å møte utfordringene de stilles overfor» (domstol.no)

Forstår skuffelsen

Nå svarer de på kritikken fra Molde og fra Jenny Klinge:

– Vi forstår at ansatte og brukere av domstolene er skuffet over at vi ikke vil gå for nye lokaler for Romsdal tingrett. Prosjektet i Molde har en lang historie, og tilstanden på lokalene skulle tilsi at ønsket fra tingretten ble imøtekommet, skriver Erling Moe til Budstikka. Moe er direktør i enheten for kommunikasjon i DA.

Får nei fra politikerne

Han opplyser at DA i flere år har vært i dialog med politiske myndigheter om prosjektet i Molde, uten å nå fram.

Og han er enig i at utvikling av dagens leide lokaler ikke oppfyller manglene.

– Det vil være mulig med noen forbedringer ved ombygging. Men det endrer ikke på det reelle behovet som domstolene i Molde har for andre lokaler på lengre sikt, sier han.

Pengemangel avgjør

Moe sier videre at de «må legge betydelig vekt på» at det blir dyrt å leie nye lokaler i Molde, i forhold til dagens leieutgifter.

– Vi ønsker derfor ikke å innhente tilbud på alternative lokaler. I samarbeid med nåværende utleier vil vi i stedet utvikle dagens leieforhold i fylkeshuset, skriver Moe.

Fylkeshuset AS har bekreftet at de vil forlenge husleieavtalen gjennom reforhandling.

Stortinget har kuttet i støtten

Moe gir klar beskjed om hvorfor Domstoladministrasjonen ikke har penger til å sikre Molde tingrett egnete lokaler:

– Bakgrunnen er Stortingets budsjettvedtak som endrer de økonomiske rammene for domstolene, skriver han.

Må si opp folk

En annen følge av DAs slunkne pengesekk, er at de må nedbemanne i 2017. Det ventes også flere kutt i åra framover.

– I 2016–2017 blir det nedbemanninger som tilsvarer en årsvirkning på 36,5 millioner kroner sammenliknet med nivået i 2015, sier direktøren.

Molde tingrett har allerede mistet én av fire dommere, som gjør at det lengre tid før saker kommer for retten.

«Effektiviseringskutt»

Moe peker på at særlig Stortingets vedtak om et såkalt effektiviseringskutt i staten skaper den vanskelige økonomien.

– Vi må vurdere på nytt alt som kan øke utgiftene i framtida. Det gjelder også nødvendige forbedringer av domstolenes lokaler, sier han. Og:

– Dette vil dessverre ramme en rekke lokale prosjekt, også lokaler for Romsdal tingrett.

Vil hyre arkitekt

Moe konkluderer med at DA i dialog med Fylkeshuset AS ønsker å engasjere en arkitekt som kan se på mulighetene for å gjøre dagens lokaler mer hensiktsmessige.

– I første omgang må behovet vurderes på befaring sammen med domstolene, før utleieren blir trukket inn, sier han. Og ser også for seg å etablere et brukerutvalg for arbeidet framover.