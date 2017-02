Mann ringte etter ambulanse 290 ganger i 2016

Ifølge NRK ringte mannen i Rogaland nødnummeret 113 til akuttmedisinsk sentral på Sørlandet 290 ganger i 2016, og ambulanse rykket ut 287 ganger. Oppringningene har fortsatt i 2017. Pasienten beskriver symptomer som helsepersonell må ta på alvor, og derfor må ambulanse rykke ut.

– Det er nok få ganger pasienten har virkelig behov for ambulansen, sier seniorrådgiver hos Fylkeslegen i Aust- og Vest-Agder, Hallvard Kile.

Det er ambulansene fra Flekkefjord, Sirdal og andre Vest-Agder-kommuner som blir sendt, og utrykningen legger beslag på mye kapasitet. På grunn av frekvensen og at dette ofte skjer flere ganger samme døgn, sendte Sørlandet sykehus og Sirdal kommune i fjor bekymringsmelding til Fylkesmannen i Rogaland. De har nå fått beskjed om å fortsette å rykke ut inntil det finnes andre løsninger for pasienten.

– Vi undrer oss over at kommunen ikke har sett på tiltak for pasienten. Vi synes at saken er så spesiell at vi hadde forventet en annen konklusjon enn den Fylkesmannen i Rogaland kom med, sier Kile.

Sykehuset har bedt fylkesmennene og Statens helsetilsyn se på saken igjen.