Krever tiltak mot forsøpling av havet

Sosialistisk Venstreparti hadde fylkesårsmøte i helga. Der ble blant annet utfordringene med plastavfall i havet diskutert.

I en egen uttalelse krever fylkespartiet tiltak som forhindrer slik forsøpling.

«Plastforsøpling av havet blir beskrevet som miljøproblemet som vokser raskest. Forskning viser at dersom vi ikke stanser forurensningen, så vil havet inneholde mer plast enn fisk, målt i vekt, innen 2050», skriver Møre og Romsdal SV, som mener vi må få ned bruken av plast til emballasje – og i noen tilfeller forby produksjon av plast, blant annet i handleposer.

– Historien om hvalen gjorde inntrykk på oss Naturbruk-elever fra Fræna vgs. har planer om å leve av havet. De vil ha en kyst som ikke er full av miljøfarlig plastavfall. Før helga var det ryddeaksjon på Julshamna. Dette skal de gjenta flere ganger.

«Vi må hindre at så mye plast havner i havet. Her må både industrien, nasjonale myndigheter og enkeltpersoner på banen. SV vil arbeide for internasjonale avtaler som sikrer opprydding og som hindrer marin forsøpling og mikroplast. Vi vil ha en nasjonal plan for opprydning på norske strender og i norske fjorder. Vi vil skjerpe regelverket mot mikroplast, og vi vil erstatte den fossile plasten med fornybar plast som kan brytes ned», heter det i resolusjonen fra SV.