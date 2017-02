Karin Müller Mikaelsen ny fylkeslege

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tilsett Karin Müller Mikaelsen som ny fylkeslege, skriv etaten i ei pressemelding.

Mikaelsen har vore tilsett i stillinga som assisterande fylkeslege sidan hausten 2016. Før det kom ho frå stillinga som overlege ved nevrologisk avdeling ved sjukehuset i Molde.

Ho er spesialist i nevrologi og har lang erfaring som overlege i Norsk spesialisthelseteneste. Som første nevrolog i Norge tok ho Europeisk spesialisteksamen i nevrologi.

Opptatt av pasienttryggleik

Mikaelsen har deltatt i Nasjonalt program for pasienttryggleik om slag («I trygge hender») og vore representant for Helse Midt-Norge i Senterrådet for Nevromuskulært kompetansesenter. Det skriv Elin Røshol, kommunikasjonsrådgivar hos Fylkesmannen.

Mikaelsen har vore konstituert fylkeslege frå januar, og tiltrer stillinga fast frå dags dato.