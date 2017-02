Kaci Kullmann Five er død

Det opplyser Nobelkomiteen til NTB mandag morgen.

– Det er med stor sorg Den Norske Nobelkomité har mottatt meldingen om at Kaci Kullmann Five er gått bort, uttaler komiteens nestleder Berit Reiss-Andersen og sekretær Olav Njølstad.

– Hun gjorde en formidabel innsats og vil bli dypt savnet. Som leder var hun engasjert, inkluderende og løsningsorientert, skriver Reiss-Andersen og Njølstad videre.

Kaci Kullmann Five har vært medlem av Nobelkomiteen siden 2003, og ble valgt til leder i 2015.

– Det er usigelig trist at hun nå har måttet gi tapt for den sykdommen som rammet henne igjen i fjor høst, og som gjorde at hun måtte melde avbud til fjorårets fredsprisarrangementer, uttaler Reiss-Andersen og Njølstad.

Kaci Kullmann Five innehadde en rekke verv innenfor det norske og svenske nobelsystemet. Nobelkomiteen skriver at Five kombinerte profesjonalitet med humor og menneskelig varme.

– Med Kaci Kullmann Fives bortgang har komiteen mistet en klok og samlende leder, en kjær kollega og god venn. Våre tanker går i dag til ektemannen Carsten O. Five, deres barn og barnebarn, skriver Reiss-Andersen og Njølstad.