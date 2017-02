Heftig interesse for Bjorli Resort

Det var for drøye to uker siden at Erik Berg i Classic Norway gikk ut og fortalte at de nå gjorde om Bjorligard Hotel til leiligheter. 48 rom gjøres om til 22 leiligheter lagt ut for salg til det private markedet. Første salgsframstøt var i helga som var.

Bjorligard bygges om til leiligheter Classic Norway gir opp hotelldriften på Bjorli.

– Stor etterspørsel

– Det var mer enn 30 forskjellige visningsfølger som var på Bjorli i løpet de to timene det var visning nå på lørdag, sier avdelingsleder Espen Skarbø i Krogsveen, som har ansvaret for salget av leilighetene.

De minste leilighetene er på rundt 30 kvadratmeter og hadde utropspris på 590.000 kroner. De største er på nærmere 60 kvadratmeter og er priset til 1.590.000 kroner.

– Alle de minste leilighetene er solgt. Også en av de større leilighetene er nå solgt, sier Skarbø.

– Det er åpenbart stor etterspørsel etter fritidsleiligheter i dette prissegmentet. Vi har nå solgt og reservert 15 av totalt 22 leiligheter. Noen av leilighetene er det også ventelister på.

Ventelister

Leilighetene selges etter førstemann til mølla-prinsippet, forteller Skarbø.

– Det er mulig å sette seg på venteliste i tilfelle noen trekker seg, men så langt har ingen gjort dette, sier han.

Seinere skal prosjektet, kalt Bjorli Resort, utvides. Totalt blir det rundt hundre boenheter. Det er allerede regulert et område for 28 nye leiligheter, forteller Erik Berg til Romsdals Budstikke.