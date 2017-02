Blir kvitt brunsneglen med ny metode

Hagefolket i Drammen har bestemt seg for ikke å bli tatt på senga av den forhatte brunsneglen, selv om våren er et godt stykke unna. Nå ruster de til krig.

– Det er greit å være våken når våren kommer og se etter de første tegnene. Se etter de minste sneglene når de dukker opp og se om de ser friske ut, sier leder i Konnerud hagelag, Brede Holst, til NRK .

Mandag kveld samles beboerne i bydelen Konnerud i rådhuset i Drammen til folkemøte for å mobilisere til krig mot brunsneglen. Alle som vil gripe til våpen – etter Konnerud-modellen – for å nedkjempe den forhatte plantespiseren er velkomne.

Konnerud-metoden består i spredning av en blanding av sneglespisende parasitter og ølgjær fra det lokale bryggeriet. I 2015 deltok 1.500 naboer i aksjonen. I fjor var rundt 600 mennesker med.

Det er viktig ikke å slå seg til ro med at man ikke har sett en brunsnegl på lenge, understreker Holst. Man kan bli lurt til å tro at faren er over.

– Men så kommer sneglene vandrende utenfra, fra andre områder. Særlig brunsnegler vandrer mye. Men de fleste har mye mindre nå enn før, konstaterer han.

