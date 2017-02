Ålesund innfører meldeplikt for tiggere

Ålesund har fått nye politivedtekter, skriver Sunnmørsposten (krever abonnement). En av endringene som nå er innført, gjelder tiggere. Alle som samler inn penger på offentlig sted plikter å melde seg for politiet.

– For politiet er det greit å ha en oversikt over hvem som driver denne virksomheten, og jeg tror det kan være en fordel for dem også, sier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim til avisa.

I de nye vedtektene heter det også at det ikke er lov til å overnatte eller campe i offentlige parker, grøntarealer, friområder og på veger eller plasser i tettbygde strøk.