Til topps med IT-markedsføring

Innovasjonscampen ble arrangert for niende året på rad, og er en konkurranse i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag fra en bedrift eller organisasjon i privat eller offentlig sektor, og skal presentere en løsning innen en gitt tid.

Hard konkurranse

I år var det altså en av gruppene fra Eresfjord barne- og ungdomsskole som vant. Marita Nauste Hamre, André Bergset og Gard Aunebakk Wadsten hadde fått i oppgave av IT-bedriften SuCom å komme med forslag til hvordan selskapet kan markedsføre seg bedre seg i området Eresfjord og Eikesdal. I hard konkurranse med de andre gruppene mente juryen at elevene fra Eresfjord fortjente å gå helt til topps.

På andreplass kom en av gruppene fra Eidsvåg barne- og ungdomsskole som på oppdrag for Bergmesteren Raudsand AS skulle komme med forslag til nye og miljøvennlige løsninger for gjenvinning og gjenbruk.

Åtte grupper

Det var i alt åtte grupper som deltok på årets innovasjonscamp i Nesset. Elevene jobbet med oppdraget i grupper på tre til seks elever. Oppgavene ble utdelt tirsdag, og etter intens jobbing ble løsningene presentert for juryen fredag formiddag under finalearrangementet på Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

Innovasjon og samarbeid

I sin vurdering la juryen blant annet vekt på hvor innovativ og nyskapende løsningen er, om den er gjennomførbar, gruppens samhandling og selve presentasjonen.

Det er Nesset Næringsforum, næringslivet og ungdomstrinnet på skolene i kommunen som i samarbeid arrangerer Innovasjonscampen.