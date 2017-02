Orkidé utelater Trøndelag i ny strategi

Dette kom fram da Orkidé – forumet av ordførere og rådmenn på Nordmøre – var samlet til strategiverksted fredag. Der skulle de stake ut felles strategi for 2017–2020 for hele Nordmøre.

Som kjent har det vært høy temperatur rundt at Kristiansund og fire andre nordmørskommuner ser mot Trøndelag i regiondebatten. Disse har tatt initiativ til å undersøke fordeler og ulemper ved å søke seg dit, i stedet for å forbli i Møre og Romsdal der fylkestinget har vedtatt å gå for dagens fylke som egen region.

Men på samlinga fredag sa orkidéleder Roger Osen (Ap) dette, ifølge tk.no (krever innlogging):

– Region er ikke lagt inn som egen agenda i orkidésamarbeidet. Samtidig vil vi nok komme inn på temaet i de områdene vi har satt på dagsorden.

- Vil tone ned regionsaken

På samlinga ble det gjennomført gruppearbeid rundt fire tema: Vekst og nyskaping, utdanning og kompetanse, tjenestesamarbeid, og innovasjon og samferdsel.

Tilslutning til Trøndelag hørte altså ikke med blant hovedpunktene i strategien.

– Vi vil komme styrket ut av å dyrke prosjekt vi er enige om. Samtidig vil vi tone ned regionsaken. Det åpnes for en fase 2 i regionreformen. Det kan komme grensejusteringer i etterkant av Stortingets vedtak i vår. Det må vi ta inn over oss, men ikke på en slik måte at vi lager for store konflikter i kollegiet, sa Osen, ifølge tk.no.

– Vi er i en kritisk fase

Olsen sa også dette til de andre i Orkidé-felleskapet:

– Vi er i en kritisk fase. Nordmøre må agere på en slik måte at vi dyrker fellesskapet. Vi skal komme oss ut av dette på en god måte, uansett hvordan regionsaken lander.

Olsen fikk støtte hos ordfører i Averøy, Ingrid Ovidie Rangønes (Ap):

– Hovedoppgaven nå er å være samlende, sa hun.

Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund, motor for Trøndelag-sporet, sa at «vi er enig om å være uenig om sak».