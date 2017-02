Kneskader mest vanlig i slalåmbakken

Kneskader utgjorde 35 prosent av skadene som krevde behandling etter uhell i slalåmbakken i fjor, ifølge en undersøkelse fra Storebrand.

Alarmsentralen har hentet inn opplysninger via SOS International om over 1.700 ulykker fra slalåmbakken under fjorårets skisesong.

Kneskader utgjør 35 prosent av de registrerte skadene. Deretter følger skader i underbein, ankel og fot.

56 prosent av de skadde var menn og 44 prosent er kvinner.

– Menn tar flest sjanser på de fleste områder i livet. Det ser vi også når det gjelder ulykker i trafikken, sier Linda Solbakken Grimnes, fagsjef for reiseforsikring i Storebrand.

Dataene er hentet fra skiulykker i Alpene, der nordiske turister var involvert. Selskapet mener tallene er representative for nordmenn.