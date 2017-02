Vil ha tusenvis av arbeidsplasser ut av Oslo

Denne helga er det fylkesårsmøte i Geiranger for Senterpartiet, der bla a Rolf Arne Hamre fra Molde deltar.

Fredag la han ut en melding på Facebook, der han skriver at «Vi må få flytta tusenvis av statlege arbeidsplassar ut av Oslo, det held ikkje berre med 600.»

Til Rbnett sa han lørdag kveld han at Oslo har nesten 47 000 statlige arbeidsplasser, som er 29 prosent av alle i landet.

– Så det må gå an å flytte ut flere enn regjeringa har varslet.Men jeg skrev feil tall i meldinga, det er 1.200 regjeringa har varsla, ikke 600, sier han.

Victor Norman fikk det til

– De rødgrønne styrte i åtte år, men fikk ingen ting til. Den siste som lyktes med en storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, var Victor Norman i Bondevik 2-regjeringen. Da fikk vi Kystverket til fylket, påpeker Hamre. Og:

– De som vil hindre dette, er Ap. Raymond Johansen og Jan Bøhler var begge imot.

Inspirert av Eid-ordføren

Meldinga på Facebook var for øvrig resultat av inspirasjon, etter at Hamre leste det mye delte Facebook-innlegget til ordføreren i Eid i Nordfjord, Alfred Bjørlo (V). Bjørlo langer ut mot Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap) etter hans uttalelser i NRK radio. Der sa Steen at Oslo bør få beholde jobber, bla a fordi hovedstaden er et kompetansesentrum som i større grad enn f eks Sogn og Fjordane kan trekke på akademia og privat næringsliv.

LES FACEBOOK-INNLEGGET HER.

– Bjørlo er fra mine heimtrakter, og listet opp produkt folk i Oslo får fra kompetanse-bedrifter i Sogn og Fjordane. Jeg var imponert over alle bedriftene opp, og ble så inspirert at jeg la ut min egen mening om statlige arbeidsplasser, sier Hamre, til daglig i Statens vegvesen.

– Fordelinga av statlige arbeidsplasser i Norge er ikke rett, sier Hamre, som mener Kyst-Norge får for lite igjen i forhold til all verdiskapinga som foregår her.

God stemning

Arbeidsplasser, politi-, kommune- og regionreform var blant temaene på årsmøtet lørdag, der debatten gikk en time på overtid.

– Det er veldig god stemning her, og lettere å drive politikk nå som det går så bra, sier han.

Som kjent har Sp sterk medvind for tida, med en oppslutning på 10,2 prosent på en fersk måling. Til NRK sier Vestnes-ordfører og fylkes-nestleder Geir Inge Lien at han har tro på to Sp-representanter på Stortinget etter høstens valg.