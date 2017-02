Telemark-rekord for Eidsvåg IL

Neste helg kjøres World Cup i gang i Hurdal, og 1. - 4. mars arrangeres junior-VM på Rjukan. På startstreken stiller hele fem utøvere fra Eidsåg IL, tre fra Åndalsnes IL, og en fra Rival SK. For Eidsvåg IL er det ny rekord. - Jeg kan ikke huske at så mange fra EIL samtidig har vært tatt ut til World Cup og junior-VM tidligere. Det er utrolig kjekt, sier Rune Husvik. Datteren, Lene Husvik, er tatt ut til junior-VM på Rjukan. Der skal hun for første gang konkurrere om å bli verdensmester, men nervene er foreløpig under kontroll. - Hun tar det med ro. Men nervene kommer nok når det nærmer seg, sier faren. I World Cup og Junior-VM konkurrerer kjørerne i fire ulike øvelser. Klassisk, parallell, sprint og klassisk sprint.

Godt samhold

Husvik forteller at det er et veldig godt miljø i EIL. - Vi trener mye, og er ofte sammen. Så å si hver helg fyller vi opp blene og kjører til Bjorli for å trene. Når vi reiser til NM og andre stevner, bor vi enten sammen på store hytter eller på hotell. Vi har et godt samhold, og jeg tror det er med på å skape tillit og forståelse for hverandre, sier han.

Foreldrene er hovedsponsor

Husvik er ikke telemark-trener, og er sannsynligvis den eneste av foreldrene i EIL som ikke kjører telemark selv. Men han er fryktelig engasjert. - Foreldrene er hovedsponsor. Men det er ofte slik at barna lytter bedre til andre enn til foreldrene, ikke sant. Skiforbundet ordner med trenere til oss på Bjorli, og vi har flere tidligere profesjonelle telemarkskjørere som trenere. I tillegg til talentfull ungdom. Vi ser at det gir resultat, sier han. Selv om EILs telemarksutøvere trener på Bjorli eller i Tusten, startet det hele hjemme i Eidsvåg. - De fleste av ungdommene våre startet å kjøre i bakken i Eidsvågen da de var tre år gamle. Du trenger ikke bo på Hafjell for å bli god i Telemark, sier han.

Lokale helter

Husvik tror også lokale landslagsutøvere er til stor inspirasjon for ungdommen. - telemark har hatt en dårlig periode i Eidsvåg de siste årene, men nå er vi på full fart oppover. Jeg tror lokale talenter som Andreas Alme fra Eidsvågen og Sivert Hole fra Åndalsnes, som er på landslaget, har mye å si. De har startet på samme sted som ungdommene, gått gradene, og endt opp på landslaget. De viser at det er mulig, bare man jobber hardt nok, sier han.