Slagsmål på Hjelset

Fredag kveld var flere samlet på et arrangement på Hjelset. i løpet av kvelden kom uvedkommende til stedet, noe som resulterte i slåssing. Politiet ble tilkalt, og en patrulje dro til stedet. Det ble en tidlig kveld for festdeltakerne, og arrangementet ble avsluttet 23.45. - Om de hadde tenkt å avslutte så tidlig, eller om det var politiet som sørget for en tidlig kveld, vites ikke, sier Frode Gjøsund ved politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal. Ingen ble skadet i slagsmålet, og etter at politiet hadde vært på stedet, ble det rolig.