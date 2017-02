Politiett rykket ut til Elnesvågen etter melding lørdag kl. 15.06 om en bil som sto i et kryss med nødblinken på og nøklene i, men uten noen i bilen.

Kl. 15.22 meldte politiet at situasjonen hadde en naturlig forklaring. Det var tekniske problemer med bilen som hadde gjort at føreren hadde tatt beina fatt for å varsle.