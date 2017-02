Måtte avlyse Osmarkrunden

Lørdag 18. februar skulle turrennet Osmarkrunden gå av stabelen for 20. gang. Fredag kom meldingen om at løpet var avlyst. En skuffet arrangør Alf Ottar Dahlen i Osmarka idrettslag måtte konstatere at det ikke var verdt å bruke tid og krefter på et løp han anslår ville trukket maksimalt femten løpere.

– Det er for tynt når det er ni forhåndspåmeldte løpere. Noen ville nok meldt seg på løpsdagen, men det ville uansett blitt for få. Dessverre. Det er veldig synd. Vi har ikke helt skrinlagt løpet, det er mulig vi arrangerer det seinere hvis det blir mer snø, sier Dahlen.

Gikk likevel

Snøforholdene i vinter har vært ugunstige for skiglade. Også på Osmarka, som vanligvis har gode snøforhold, har det vært mindre enn normalt.

– Vi hadde lagt opp til fem kilometersrunder i stedet for én lang sløyfe, så løpslengden hadde blitt 20 kilometer til sammen likevel. På villsnø, som jeg kaller det, ikke kunstsnø, sier Dahlen, som har gått hvert eneste løp siden oppstarten.

– Du skulle gå for 20. gang?

– Ja, jeg er ivrig skigåer. Liker å holde meg i form. Men jeg har vært ute i dag likevel, sier Dahlen.

100 deltakere på det meste

På det meste har Osmarkrunden hatt rundt 100 deltakere i trim- og konkurranseklassen. Forholdene i år tatt i betraktning ville Dahlen vært fornøyd med rundt 40 deltakere.

– Snøforholdene i fylket spiller nok i stor grad inn på påmeldingen. Folk lurer på om det har vært mulig å gå. I tillegg har de ikke fått skitrening i vinter. Da mister folk interessen, og det blir vanskelig å holde motet oppe. Jeg er bekymret for den yngre generasjonen og rekrutteringen om snøforholdene fortsetter som de gjør nå. Vi ønsker oss liv og glede i skiløypene. Nå ser jeg at det er meldt snø kommende uke, vi får håpe det slår inn, sier Dahlen.