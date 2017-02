Charley’s tante moret så det rakk!

Det sier litt om forventningene til en lite ungdomslag i nær sagt mange aldre at premierepublikum tropper opp en hel time før første tone spilles og første morsomhet slipper ut. Og med komediant Mats Nerli ante vi som var til stede i det fulle ungdomshuset eimen av hans storspill i Bør Børson, denne her gangen som «falske» Donna Lucia i all sin skjeggete fargerikdom. Maken til talent innenfor komediefaget skal en lete lenge etter, og send denne mannen til Høylandet med en god sketsj så erobrer han Norge!

En innertier

Joda, han har timing, blikk, kroppsspråk og en snert i replikken som gjør at selv mumling får salen til å hyle, og en skal ikke underslå mistanken om at hans spill og fakter er med på å gjøre «Charley’s tante» til nok en innertier for det iherdige ungdomslaget. Som har årlig leveringsplikt på lystspill, såpass bør de lese sitt meget trofaste publikum.

Ikke nok med det; også de øvrige skuespillerne feide inn på scenen med bravur og pepret publikum med gode replikker og store porsjoner amorøst melodrama. Og selv om et lystspill over tre akter og med effektiv spilletid på to timer (!) kan røyne på enhver; her var det få dødpunkter og godt driv. Så stykket i sin helhet; godt valgt! Bra gjennomført! Publikum elsker dere! Bare en «pausesang» for mye, men når det er sagt – et prima orkester! Blant André Gussiås (maestro), som må være ethvert revy- og komedielag sin drømmeorkesterleder i stødighet og timing. Det svingte i eksotisk samba og ellers i rikt Monn Iversen’sk!

Årets gavepakning

Forviklinger, amors piler, utsikter til snarlig rikdom og en finurlig story spennende over 30 år med savn og uforløst kjærlighet…kan det bli et saftigere plot? Jada, for gjengen pynter også på med lokale vrier og navngitte storheter fra nær og litt fjern. Da blir det jo en dæsj revyinnhold i det hele og. Med så mange morsomheter og antydninger innimellom at salen brøler og applauderer.

Dette – Bjørn Ølander og Erlend Stubø – skal dere hilse å si til gjengen dere har regissert; dere har gitt et trofast og tillitsfullt publikum årets gavepakning…igjen!