«Skitlukt» i Midsund

Dette var ett av flere innlegg på Facebook torsdag om lukt ved Hofseth Biocare i Krabbevika nord for sentrum.

En nabo skriver:

– For å si det på pent norsk, duften i Krabbevika har vært av bedre kvalitet før. Nå stinker det. Det er gale når hundene ikke vil ut en gang, og man ikke kan åpne vinduene uten fare for å kaste opp!

Til Rbnett sier naboen dette:

– Det er bra Hofseth er i kommunen, vi trenger alle arbeidsplasser vi kan få. Men vi kan ikke ha denne lukta. Noe må kunne gjøres.

Nytt byggefelt ved fabrikken

Ordfører Odd Helge Gangstad (Sp) er på KS-møter i Molde, og har ikke kjent den vonde lukta denne gangen. Men han opplevde noe tilsvarende for noen uker siden.

– Jeg forstår på innbyggerne at det er ille, det er en skikkelig dårlig lukt. Og på sikt kommer et byggefelt enda nærmere fabrikken enn feltet som er der nå, så vi er nødt til å bli kvitt luktproblemene, sier han.

Gangstad, som sjøl har jobbet i fiskerinæringen, peker på at Hofseth Biocare har gjort mange tiltak for å få bukt med problemene. Han trekker fram skrubber-teknologien som fjerner lukt med sjøvann, og med om- og utbygginger.

– Vi har felles mål med bedriften, og har hatt flere møter med dem. De er aktive og prøver det de kan for å hindre luktproblemene. Men på mottak i denne kategorien, kan det bli vanskelig å garantere null lukt for all framtid, sier han.

Ordføreren understreker at Hofseth Biocare er en stor og viktig arbeidsplass for Midsund:

– Så vi skal gjøre alt som står i vår makt for å bli kvitt disse problemene, i samarbeid med bedriften.

Uviss årsak foreløpig

Ved Hofseth Biocare er årsaken til luktutslippet ikke klar:

– Vi er ikke sikre ennå, men undersøker det. Men vi har ingen lukt i dag, sier daglig leder Roald Rogne til Rbnett fredag.

– Hvilke tiltak gjør dere for å bøte på problemet?

– Vi har sett på ventilasjonen, og kjørt mer sjøvann i skrubberen for å rense lufta.

"Skrubber" luft med sjøvann

Skrubberen er en innretning som renser luft fra produksjonen i anlegget, nærmere bestemt dampen fra koking av lakseavskjær. All luft fra produksjonen kanaliseres via en skrubber. Sjøvann fylles fra toppen og tar med seg lukta når det slippes ut.

– Sjøvannet tar lukta langt til havs, sier Rogne.

– Hva er det konkret som lukter, og er det helsefarlig?

– Nei, det er ikke farlig på noen måte. Det er lukt fra koking, på samme vis som det lukter når man koker heime.

Rogne opplyser at skrubberen er i bruk hele tida, ikke bare som tiltak når det oppstår luktproblem.

Nytt tiltak neste helg

– Skal det gjøres flere tiltak for å hindre luktutslipp?

– Ja. Neste helg – 25. og 26. februar – skal vi sette en ekstra ring på skrubberen. Da blir den høyere og mer effektiv. Det er det siste tiltaket vi gjør, og da mener vi det skal bli bra.

– Når det blir luktutslipp, har bedriften dialog med naboene da?

- Nei, men vi har tett og god dialog med kommunen, med teknisk sjef og ordfører.

Hofseth Biocare, som kjøpte konkursboet Green Earth Industries i Midsund høsten 2009, har 25 av selskapets nærmere 40 ansatte. Hovedkontor er i Ålesund. Bedriften lager helsekostprodukt basert på avskjær fra laks.