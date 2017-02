Slik blir været i vinterferien

Ifølge værvarslinga for Vestlandet er det godt mulig du får bruk for begge deler. På mandag starter vinterferien for mange barn og unge i området vårt. Men været spiller ikke helt på lag med ferieuka, i hvert fall ikke i helga og ukas første dager. Lørdag og søndag blir det kraftig vind og perioder med kuling. Lørdag meldes det også om en god del nedbør, men det vil bedre seg utover søndagen.

Snøen kommer

Skal du reise til fjells kan du glede deg. I høyden blir det snø. - Vinden tar seg opp igjen på mandag og tirsdag, og på mandag vil det bli regn og sludd, sier vakthavende meteorolog, Justyna Wodziczko. Tirsdag synker temperaturen, og på onsdag meldes det om snø også i lavere strøk. Det vil fortsette å snø ut uka, og er du heldig, kan det hende det vil bli forhold til skiturer og fartsfylte feriedager i bakken. Ferieuka avsluttes med sol.