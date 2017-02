Rundt 30 dyr brant inne – årsaken funnet

Natt til torsdag 9. februar tok det fyr i et sauefjøs i Øvstedalen i Tresfjord, og rundt 30 dyr brant inne.

37 sauer skal ha brent inne

I går torsdag dro krimteknikkere til gården for å finne brannårsaken. NRK opplyser at lensmann Jan Magnar Sandvik konkluderer med at årsaken var feil ved et sikringsskap, sjøl om det gjenstår noen undersøkelser i saka.

Brannen startet like før midnatt onsdag, og kun 10-15 sauer ble berget.