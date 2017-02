Nå åpner han butikk også i Kristiansund

«Blå White Fares» i Kirkebakken i Molde, eller Habibi Kolonial som virksomheten egentlig heter, får en avlegger i Kristiansund. Det skriver Tidens Krav (krever abonnement).

Fredag åpnet moldemannen med bakgrunn fra Palestina en ny innvandrerbutikk i Kristiansund. Ut i fra erfaringene med butikken i Molde, tror han det er marked for ham i nordmørsbyen.

– Hver lørdag har det kommet mange innvandrere og nordmenn fra Kristiansund til Molde for å kjøpe varer de ikke finner her i byen. Da tenkte jeg at vi fikk sette opp en butikk i Kristiansund også, sier han til Tidens Krav.

– Kristiansunderne har kommet til Molde for å kjøpe blant annet sauser og krydder, som dessuten er mye billigere hos oss. De liker også snacksen vår, som de ikke får andre steder, sier han til avisa.