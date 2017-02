- Dette finner vi oss ikke i!

Direktør i helseforetaket, Espen Remme, kan ikke love raskt svar om hvilke tilbud barn og unge på Nordmøre og i Romsdal skal få på det nye sjukehuset på Hjelset. Han har tidligere uttalt til Rbnett at helseforetaket skal bruke 2017 til å se på det. - Vi må sette ned ei gruppe av fagfolk for å se på hvordan vi ivaretar barn og unge på best mulig måte.

- Ingen tvil

Det får stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Else May Botten, til å reagere. - Nedsette et utvalg for å se? Det utvalget trenger vi ikke! Her er det virkelig ingen tvil. Det skal være barneavdeling på det nye sjukehuset, sier hun. Botten ser det som helt uaktuelt å sende de minste til Trondheim og Ålesund ved akutte tilfeller. - Vi må ha et tilbud i Nordmøre og Romsdal som er trygt og godt nok for alle uansett alder. Nå og i framtida. Barn planlegger ikke når de skal bli sjuke. Vi må ha trygghet, i form av et fullverdig tilbud med fagkyndig helsepersonell som kan barns helse, sier hun.

Historieløst

Botten mener Remmes uttalelser er historieløse. – Usikkerhet rundt barns helsetilbud på Nordmøre og i Romsdal har vært omstridt over tid. Jeg mener det er et folkekrav herfra nordre del av fylket, at vi skal ha barneavdeling. Det er det uklokt å så tvil om. Det er en feilslått og uansvarlig tankegang, sier Botten. Det trengs ikke å nedsette et ekspertutvalg for å ta den avgjørelsen. Hun er også opptatt av at Nordmøre og Romsdal trenger et barnehelsetilbud som er tilgjengelig året rundt, uansett tid på døgnet. Fra AP sin side har vi satt klare forutsetninger rundt å opprettholde dagens funksjoner i Kristiansund og Molde for å kunne gå med på et felles sykehus. I dag er fremdeles nå. Derfor er vi skeptiske til et hvert forsøk på å redusere tilbudene, sier hun.

- Vi trenger ei åpen avdeling

- Hvordan skal vi komme fram i dårlig vær? Hva skjer hvis helikopteret ikke kan lette? Nordmøre og Romsdal er et stort geografisk område. Bare det å så tvil rundt dette tilbudet, mener Botten er uakseptabelt. Å barneavdelingen må være åpen for å kunne gi barna nødvendig hjelp. Den skal ikke være helgestengt, påskestengt, sommerstengt, vinterferiestengt, høstferiestengt eller julestengt. Den skal være åpen! Vi må kunne stille krav om at de yngste skal ha gode, tilgjengelige helsetjenester hvis de blir sjuke, sier hun.

Et sjukehus for alle?

Botten sier man må regne med at det koster penger å behandle folk. - Er ikke prisen man må betale for å ikke behandle høyere? Det har vi vel erfart med Sebastian-saken. Det nye sjukehuset på Hjelset skal være et sjukehus for alle, det inkluderer også de minste. De kan ikke tale sin egen sak, derfor er det viktig at vi voksne gjør det. Det kommer herved en klar melding: Remme har ansvaret og bør ta det. Da trengs en tydelig forsikring fra han om at innbyggerne også på Nordmøre og i Romsdal skal ha et godt helsetilbud også for de minste i dag og for framtida.