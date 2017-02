Ville slå ned dørvakter i Molde

En mann i 30-årene måtte natt til torsdag bli hentet av politiet i Molde og satt i arresten.

Årsaken var at han rundt klokka 01.40 slo seg vrang ved et utested i sentrum. Ifølge politiet skal han ha forsøkt å utøve vold mot dørvakter her – et forhold han også vil bli anmeldt for.

Litt tidligere på kvelden, rett etter klokka 23, ble en mann i 50-årene hentet av politiet – overstadig beruset ved et utested. Han fikk sove ut rusen i arresten.