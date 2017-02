Terminalen kan bli «Årets helårsarrangør»

MOLDE: – Det er rett og slett stor stas å bli nominert til denne prisen», sier daglig ved Terminalen Byscene Synnøve Sandnes. Hun understreker at det ligger knallhardt langsiktig arbeid til grunn for å komme dit Terminalen er i dag.

– Fra dag én har vi hatt fokus på at Terminalen skal være en sjangeruavhengig scene hvor alle besøkende skal føle seg velkommen, sier Sandnes i en pressemelding fra Momentium.

Kåring 3. mars

Fredag 3. mars er det igjen duket for prisutdeling under by:Larm på Parkteatret, hvor «Årets helårsarrangør» og «Årets festival» for 2016 skal kåres. Finalistene til Årets helårsarrangør 2016 er: Rockeklubben i Porsgrunn, EnergiMølla, Rockefeller, Terminalen Byscene, og Union Scene, mens finalistene til Årets festival 2016 er: Oslo World Music Festival, Parkenfestivalen, Slottsfjell, Vinjerock og Miniøya.

Valgt ut av fagjury

De fem finalistene til prisen er klare etter at en fagjury har avsluttet sitt arbeid. Nå er det opp til medlemmer og kollegaer i konsert-Norge å avgjøre hvem som stikker av med titlene. Stemmeskjema publiseres torsdag 16. februar kl. 14.00.