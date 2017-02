Tar tid før to ferjer er på plass

I forrige uke vedtok fylkespolitikerne å sette inn en ekstra ferje på sambandet Sølsnes og Åfarnes. Målet var å komme i gang så raskt som mulig, og påske ble nevnt som en mulighet. Nå viser det seg at det vil ta lengre tid enn dette.

Regionleder Børre Eimhjellen i Fjord 1 sier til Åndalsnes Avis at de ikke hadde fått noen formell henvendelse fra fylkeskommunen om å sette inn ei ekstra ferje.

LEDER LØRDAG 11. FEBRUAR Ferjeløsning i ekspresstempo «To ferjer permanent vil være et stort framskritt, ikke minst for næringslivet.»

– Det mest utfordrende er å få stablet nok folk på beina. Dette må være folk med kompetanse, og det tar gjerne noen måneder å få på plass. Først skal de ansettes, og så skal de kurses. Sier vi til sommeren, er det mer realistisk, sier Eimhjellen til avisa.

Samferdselssjef Arild Fuglseth sier til Åndalsnes Avis at de har sendt inn en bestilling til Statens vegvesen og bedt dem gå i forhandlinger med operatør Fjord 1.

Fra juni skal det uansett være to ferjer i sambandet slik det har vært de siste åra om sommeren. Nå er håpet at man da kan få til at dette bare forlenges når sommerperioden er over.