«Jeg avla en ed. Den gjelder livet ut»

Kong Harald har ingen planer om å ta det med ro selv om han fyller 80. Å tre tilbake er uaktuelt, med mindre han får klar beskjed fra barna om at tiden er inne.

– Men da er jeg sannsynligvis kommet så langt at jeg ikke skjønner det, sier kongen med et smil.

Det er ikke aktuelt for ham å gjøre som i Spania, Nederland og Belgia, der statsoverhoder nylig har abdisert.

– Jeg avla en ed til forfatningen. For meg gjelder den livet ut, sier kongen til NTB.

Team

Å redusere aktivitetsnivået, droppe reiser og overlate flere oppgaver til kronprinsen frister ikke for monarken som i fjor feiret 25 år på den norske tronen.

– Kronprinsen tilbyr seg av og til å overta enkelte oppdrag. Men jeg tar sjelden imot det tilbudet, altså! sier kong Harald.

Han slår likevel fast at samarbeidet med kronprinsparet er til stor hjelp.

– Vi er fire stykker i et team. Vi jobber nær hverandre, har mange møter og snakker mye sammen. Dette er en ordning som jeg har innført selv, og som jeg savnet da jeg var kronprins.

Alder

NTB møter kongen og dronningen til intervju i anledning 80-årsdagene 21. februar og 4. juli. De to majestetene gir ikke uttrykk for at alderen tynger.

– Jeg tenkte alltid at de som var 80 var utgamle, men jeg føler meg ikke utgammel selv. Alder er bare et tall, sier kong Harald.

– Er man aktiv og har helsen i behold, så tenker man ikke så mye på alderen. Selv om det ytre endres, er man jo den samme innvendig hele tiden, sier dronning Sonja.

Med sine mange kunstprosjekter er hun mer aktiv enn på lenge. Svaret kommer kontant når NTB ber henne tallfeste hvor gammel hun føler seg:

– Jeg tror jeg er i femtiårsalderen, jeg!

Tale

Jubileumsåret som kongeparet la bak seg i 2016 var innholdsrikt. Nær hver en krok av landet ble besøkt. Det ble mer enn 6.000 møter med vanlige nordmenn.

Med talen som kongen holdt i Slottsparken 2. september skulle han oppsummere inntrykkene og beskrive det Norge som møtte ham. Resultatet ble en tale som rørte mange, også utenfor landets grenser.

Talen var også tema for juletentamen på tiende trinn i Oslo-skolen. Til intervjuet med kongen hadde NTB med spørsmål fra elever ved Årvoll skole, som ville vite hvordan han tror reaksjonene hadde vært om talen ble holdt av kong Olav – i gamlekongens tid.

– Det var et godt spørsmål! Jeg tror ikke det lå i hans natur å holde en slik tale. Det er nok en ganske stor forskjell på min generasjon og generasjonen før, sier kongen.

Berikelse

Kongen slår fast at det er mindre forskjell på generasjonene nå enn før.

– Jeg tror det er bra. Foreldrene er mer hjemme og har mer kontakt med barna sine enn de hadde på min tid og iallfall min bestefars tid. Det er mye tettere bånd i familiene, sier han.

At Norge er blitt et flerkulturelt land er ikke noe kongen ser på som en trussel mot norsk kultur.

– Jeg tror det beriker norsk kultur. Vi får mer mangfold. Samtidig tror jeg vi skal holde fast ved det som er norsk. Vi behøver ikke å slippe det selv om vi får impulser utenfra, sier han.

Fellesskap

At talen også er kritisert for å gå for langt i å omfavne det nye Norge, er kongen noe undrende til.

– Kan man gå for langt i å beskrive et fellesskap som allerede eksisterer? Om det er positivt eller negativt alt sammen, får hver enkelt avgjøre for seg selv. Jeg prøvde ikke å si at alt dette er strålende, men at det er sånn Norge er.

Det landet han ser på sine reiser er på mange måter svært forskjellig fra det Norge han ble født i og som han vendte tilbake til etter krigsårene i USA. I takt med tiden endres egne holdninger også, erkjenner kongen.

– Jeg håper og tror at jeg fortsatt er nysgjerrig og har evnen til å innse nye ting og forandre meg på et slags vis. Jeg må ikke gro fast i det som var min barndom og ungdom.

– Livredd

17. januar 1991 døde kong Olav og landet fikk en ny konge. Oppgaven var ikke lett.

– Jeg var lettere livredd. Det kanskje beskriver situasjonen. For å være helt ærlig var jeg temmelig sikker på at jeg ikke kom til å greie det. Han var jo utrolig populær, sier kong Harald.

For dronningen var det en mye større overgang å tre fram i offentligheten som kommende kronprinsesse enn å bli majestet.

– Jeg hadde vært min manns kone i ganske mange år og kjente jo godt min svigerfar også. Men det ble en stor overgang og et meget større ansvar, sier hun.

Dronningen sier det er en arbeidsdeling mellom henne og ektemannen.

– Vi forsøker å dele arbeidsoppgavene, kongen og jeg. Han har det konstitusjonelle og jeg har kanskje en hånd om det mer praktiske, sier Sonja.

Ny generasjon

Selv om alderen ikke tynger og aktivitetsnivået fortsatt er høyt kan kongeparet likevel finne trygghet og trøst i at familien har vokst og at tronarvingene står i kø.

Men er det ikke en stor urett mot barna i kongefamilien at de fødes inn i offentlighetens søkelys?

– Jeg har i og for seg vært igjennom det samme selv. Pressen har kanskje kommet nærmere privatlivet enn før, men jeg håper og tror at foreldrene og vi andre klarer å lage et rom rundt barna hvor de får lov til å være barn, sier kongen.

At det finnes en prinsesseskole på Slottet avviser han.

– Dette kommer med morsmelken, de er med på ting og ser hva foreldrene gjør. Trenger de veiledning, så får de jo det, men ellers går dette naturlig. Ingrid oppdaget veldig tidlig at hun var litt annerledes. Det var ingen som fortalte henne det, sier han.

Skilsmisse

Det var ikke bare jubileer, fest og feiring i fjor. Kongehusets pengebruk ble gjenstand for kritikk og fikk også etterspill i Stortinget. Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn gikk fra hverandre.

– Det er selvfølgelig trist når en familie går i oppløsning. Man synes jo synd på barna. Men så lenge foreldrene samarbeider, så kan det gå veldig bra. Det gjelder å snakke hverandre opp, sier dronning Sonja.

– Barna er glade over å få komme til Ari, er stolte av å ha hvert sitt rom og blir godt fulgt opp, tilføyer hun.

Kongens nei

Kongeparet kjenner seg ikke alltid igjen i bildet som tegnes av familien i offentligheten. Og selv om han likte filmen var ikke alle scenene i "Kongens nei" like troverdige, ifølge kong Harald.

– Med kjennskap til min far ville han aldri ha kjeftet på min bestefar. De kunne være uenige, men å kjefte på hverandre, det gjorde de ikke.

På spørsmål om det hendte at han som kronprins kjeftet på sin far, runger den kjente latteren:

– Nei, men det hendte nok at det var omvendt av og til!