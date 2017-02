Kjørte med nesten tre i promille

En mann i midten av 30-åra måtte i forrige uke møte i Romsdal tingrett etter å ha kjørt med betydelig promille i mai i fjor.

Kolliderte

Mannen husker ikke noe av kjøreturen selv, men fortalte i retten at han startet å drikke rundt klokka tre på ettermiddagen. Kjøreturen skjedde nærmere midnatt.

Han kjørte vinglete og også uten lys på. En møtende bilist stoppet helt opp da han så mannen komme kjørende, men han ble likevel truffet. På grunn av autovernet kunne han ikke få bilen lengre ut på kanten, fortalte han i retten.

Begge bilene ble så skadet at de måtte kondemneres. De to førerne fikk bare mindre skader.

Høy promille

Den tiltalte romsdalingen ble seinere den natta tatt med til rusmiddelundersøkelse. Cirka en og en halv time etter kollisjonen hadde han en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,59 i promille. Med normal forbrenning betyr det at mannen må ha kjørt bil med 2,80-2,85 i promille.

Han ble dermed dømt både for å ha kjørt med promille, og for ikke å ha vært «aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade».

Slipper fengsel

Under rettssaka kom det fram at mannen har et problematisk forhold til alkohol.

Normalt skal all kjøring med promille over 1,2 resultere i ubetinget fengsel. Aktor la imidlertid ned påstand om at han skulle dømmes til betinget fengsel, forutsatt at han gjennomførte et program mot ruspåvirket kjøring. Dette var dommeren enig i.

Romsdalingen ble dermed dømt til gjennomføring av slikt program. Den betingede fengselsstraffen ble satt til 30 dager. Mannen mister førerretten for motorvogn i tre år, og må i tillegg betale ei bot på 50.000 kroner.