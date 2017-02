Hoppa i havet i protest

Det sa Rikke Løvik og fleire andre representantar for Molde AUF, og hoppa i havet frå Hjertøybåtens brygge onsdag ettermiddag.

Vil markere

Vinterbadet skjedde i protest mot konsekvensutgreiinga for oljeverksemd utanfor Lofoten, som AUF lokalt altså er sterkt i mot.

– Her er de på kollisjonskurs med moderpartiet?

– Ja, det er vi, og det har vi alltid vore på dette punktet. Så no gjeld det å jobbe iherdig for å markere vårt syn, og overtyde fleire om at det er det rette før årsmøtet i april, seier Rikke Løvik.

– Alt for saka

Ideen om protestbad kom da lokallaget drøfta uvanlege ting dei kunne finne på for å markere – som alternativ til tradisjonelle banner.

Ingen av dei driv med vinterlege bad til vanleg, og spenninga var dermed til stades før dei ein etter ein hoppa uti.

– Det var ikkje så ille. Alt for den gode saka, det er det som betyr noko, sa AUF-arane etter protestbadet.