Flere ungdommer vil lære kinesisk

Molde videregående skole opplever en eksplosiv økning i interessen for kinesisk. Nå må skolen opprette en ny klasse på nivå 1.

– Økningen er voldsom. Jeg har nok aldri opplevd en lignende vekst i interessen for et fag, sier avdelingsleder Leif Magne Lervik ved Molde videregående skole.

Strålende fornøyd

Med søkningen til kinesisk som skolen nå opplever vil det fra høsten være rundt 30 elever på begynnernivået. Et antall som for kort siden ville vært ren fantasi. Bare i forhold til fjoråret er det nær en dobling.

– Jeg tror ikke noen annen skole i landet kan vise til en lignende økning. Jeg har i hvert fall ikke hørt om andre, sier Lervik, som er strålende fornøyd med at faget tar av.

– Det er selvsagt veldig moro. Og det er også helt i tråd med skolens motto, ”Undrer meg på”. Det er et fag som passer for de som er litt ekstra nysgjerrige og spørrende, og vi ønsker at våre elever skal være det. De er ikke redde for å velge det som er litt utenfor det tradisjonelle, og det er flott, mener Lervik.

I vinden

Lervik tror det er flere grunner til den store Kina-interessen.

– Kina er i vinden. Kina preger nyhetsbildet på mange måter, og det skaper en stor interesse og nysgjerrighet. Mens Trump vil stenge USA så ser vi at i Kina i større og større grad åpner seg mot vesten, og det skaper igjen spenning og forventinger til den betydning Kina vil ha for oss i framtiden, sier Lervik.

Strukturert

Han tror også skolen har gjort en god jobb med faget.

– Vi har svært gode lærerkrefter og har fått til et strukturert og godt undervisningsopplegg. Skolen har over flere år satset på kinesisk, ikke minst i samarbeid med Konfutse-Instituttet i Bergen, og bygget opp et fag som har fått et veldig godt ord på seg. Det snakkes positivt om faget elevene imellom, og det er kanskje den viktigste grunnen til økningen. Jeg tror også elevene inspirerer hverandre. Vi ble alle svært stolte da en av våre kinesiskelever gjorde det så godt i konkurranse med andre norske ungdommer at hun vant plass i den internasjonale finalen i Beijing.

Ikke utlært

Det er likevel på nivå 1 at økningen er eksplosiv. Adskillig færre går videre med språket.

– Det er et vanskelig språk. Selvsagt er det ingen som verken snakker eller forstår kinesisk flytende etter begynnerkurset, men det handler om å få en grunninnsikt i landet, kulturen og språket. For ungdommene våre er det svært verdifullt. Nye dører åpnes.