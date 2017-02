Pangstart for nybilsalget

Bilbransjen fikk en kjempestart på antallet nyregistreringer i 2017. Spesielt BMW har grunn til å juble, nesten hver fjerde registrerte nybil i Romsdal i januar er en BMW.

Nybilsalget i Norge økte med 18,8 prosent i januar sammenliknet med samme måned i fjor. I Romsdal var økningen dobbelt så stor som landsgjennomsnittet, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Premium populært

De tre premiummerkene Mercedes, BMW og Audi hadde størst prosentvis økning, sammen med Peugeot.

Aller øverst troner den store og dyre BMW X5, en bil til knapt en million kroner. På grunn av nye avgiftsregler ventet flere med å registrere nybilen til over nyttår, og sparte 50.000 kroner på den ladbare hybridutgaven av BMW X5.

Den lille elbilen BMW i3 har også slått svært godt an.

Bjørn Foss er en av kundene som holder seg til BMW. Det har han gjort de siste ni åra. Nå kjører han X1 og planlegger å kjøpe en ny BMW 2-serie.

– Jeg liker både BMW og de som jobber i firmaet som selger den, er attesten fra Bjørn Foss, som jobbet i bilbransjen i Oslo i sine yngre dager.

Blant ti på topp i Romsdal i januar finner vi fire modeller fra BMW, to fra Nissan og to fra Mercedes.

Over 50 prosent leaser

Mens de fleste tidligere tok opp lån når de kjøpte ny bil, er det nå stadig flere som leaser. Da betaler de en engangssum og et månedlig beløp og får ny bil hvert tredje år. Over halvparten av de nyregistrerte bilene i januar er leasingbiler.

En annen trend som bare forsterker seg, er at stadig flere velger hybridbiler, så å si alle med bensinmotor. Andelen ladbare hybrider øker også kraftig, en viktig forklaring på dette er avgiftspolitikken som tilgodeser ikke minst luksusbiler til rundt en million. Mer enn hver tredje nyregistrerte bil i januar var en hybrid.

Vinnere og tapere

Biler med dieselmotor taper stadig terreng, andelen på landsbasis er nå nede i 26 prosent. Elbilene holder stand, sjøl om de gunstige rammevilkårene for parkering og gratis ferje er under press og blir gradvis avviklet.

Flere bilforhandlere kjører nå tilbud med små tillegg for firehjulstrekk, noe som gir gode resultat. Nesten 40 prosent av nyregistrerte biler i Norge i januar har firehjulstrekk, viser oversikten fra OFV.

Mens varebilsalget gikk litt ned i Norge i januar, økte det med over 43 prosent i Romsdal. Her var det Mercedes, VW og Ford som solgte best.

De mest populære personbilmerkene i Romsdal i januar:

1. BMW 37

2. Toyota 17

3. Mercedes 16

4. Nissan 15

5. Ford 13

6. VW 10

7. Audi 8

7. Peugeot 8

7. Skoda 8

De mest populære modellene i Romsdal i januar:

1. BMW X5 11

2. BMW i3 10

3. Nissan Qashqai 7

3. Nissan Leaf 7

5. Mercedes C 6

5. Toyota RAV4 6

7. Mercedes GLC 5

7. BMW 2-serie 5

7. BMW 3-serie 5

7. Audi Q7